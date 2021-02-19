Bergüzar Korel'e iğrenç sosyal taciz!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Instagram hesabından kan donduran bir mesaj paylaşan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabının yorumlara ve DM'lere neden kapalı olduğunu şu sözlerle anlattı: "Eminim birçok kişi yorumlarım ve DM’lerimin kapalı olduğu konusunda sitemkar eleştirilerde bulunuyor, sebebini merak ediyor.

"KONTROLSÜZ VE VAHLİ BİR ŞEKİLDE BANA DOKUNULMASINI..."

Çünkü artık kötü sözün de, onu söyleyen kişinin de, kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum. Daha doğrusu o kişinin bana dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum. Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her kötü şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıraktım. Ne zaman biliyor musunuz? İkinci yavruma hamileyken DM kutuma düşen bir mesajdan sonra..."

"KENDİMİ BU İLETİŞİM YOLUNU KESEREK KORUYORUM"

38 yaşındaki ünlü oyuncu, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "P... ve senin gebermen için her gün dua ediyorum" mesajını paylaşarak sözlerine şöyle devam etti: "Amaan bırak, hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz. Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum. Belki çelişkili gelecek yazdıklarım ama diğerini başaracak gücüm de isteğim de yok artık. Bir yerlerde sanal zorbalığa uğrayan binleri var ise özellikle yaşı küçük kardeşlerim bu yazdıklarımı okuyorsa eğer bunun bir suç olduğunu bilin ve lütfen ailenizle paylaşın. Sessiz kalmayın.