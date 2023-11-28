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  3. Kanal D yeni dizisinin fişini çekti! 10 bölüm bile sürmedi

Bir Derdim Var dizisinin fişi çekildi! 10 bölüm bile sürmedi

Bir Derdim Var dizisinin fişi çekildi! 10 bölüm bile sürmedi
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisi reytinglere yenik düştü. Dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan AyNA Yapım imzalı, başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat'ın paylaştığı Bir Derdim Var dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu. Ancak dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Büyük umutlarla başlayan dizi için ilgili final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Müjdeci’nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

Etiketler kanal d birce akalay mert fırat bir derdim var
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