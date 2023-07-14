Bir dizinin daha fişi çekildi! Final yapıyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Murat Ünalmış ile Melis Sezen'in başrolde yer aldığı Gülcemal dizisi, 13. bölümüyle ekrana veda edecek.

'Gülcemal' dizisi için final kararı verildi. Murat Ünalmış ile Melis Sezen‘i buluşturan dizi, 13'üncü bölümde ekrana veda edecek.

Başrol oyuncusu Murat Ünalmış sosyal medya hesabından, "Gülcemal 13. Final bölümüyle bu akşam sizlerle. Güllere aşık bir insan olarak ismi bile benim için çok kıymetli. Gönülden yaptığım güzel bir projeydi. Çok kıymetli, güzel insanları tanımama vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadeleriyle dizinin final yaptığını ilan etti.