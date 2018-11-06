Bir Umut Yeter adlı dizide skandal sahne

Kanal D'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı ve başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Umut Yeter dizisi, ekranlara veda edecek. Kötü reyting sonuçlarından sonra dizi 6. bölümüyle final yapma kararı aldı. Dün akşam yayınlanan dizinin 5. bölümünde ise bir sahne sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dizide Kenan akar rolünü canlandıran usta oyuncu Serhat Tutumluer, kızı Derya'nın İstanbul'daki en yakın arkadaşına aşık olur. Derya'nın arkadaşı da babasına karşı boş değildir ve dün akşam yayınlanan bölümde Kenan, İstanbul'a giderek birlikte kalmak ister.

Derya'nın arkadaşını yemeğe çıkardıktan sonra birlikte eve geçen Kenan kapının önünde aşkını itiraf eder. Güzel sözlerine karşılık bulan Kenan cesaret alarak yaklaşır ve sosyal medyada tartışma konusu olan öpüşme sahnesi gerçekleşir.

Bu sahne sosyal medyada gündeme otururken, kötü örnek olduğu gerekçesiyle de tepki çekti.

Dizi dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 6. bölümün final olacağı açıklanmıştı.

Dizinin final bölümü 12 Kasım Pazartesi günü ekranlara gelecek.