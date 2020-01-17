Buket Aydın'ın yüzük takıntısı... ''Evde unutunca geri dönüyorum''

Kanal D Ana Haber Sunucusu Buket Aydın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Kendisinden bahseden Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükler hakkında da ilk kez konuştu.

"YÜZÜKLERİ EVDE UNUTTUĞUMDA GERİ DÖNÜYORUM"

Ana haberi sunarken tercih ettiği kıyafetlerle dikkat çektiği kadar taktığı takılarla da gündeme gelen Buket Aydın, canlı yayında büyük yüzüklerinin sırrını anlattı. Her gün taktığı 2 adet büyük yüzüğü parmağından çıkamayan Aydın, konu hakkında şunları söyledi: "Ben Osmanlı zamanında yaşamalıymışım. Oradaki takılar falan hep güzel bir dönemmiş. Bu yüzükler de Osmanlı'ya olan hayranlığımdan geliyor. Ben bu yüzüğü takmadan hiçbir yere gitmiyorum. Evde unuttuğumda geri dönüyorum. Kaç defa yoldan döndüğümü bilmiyorum hatta köprüden bile geri dönmüştüm.

"İNANCIM KUVVETLİDİR"

İnancım kuvvetlidir. Bir yüzüğün bana çok uğur getireceğine çok inanmıyorum. Yüzüğü çok seviyorum ve bütünleştik. Takmadığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Haberde bunlar bile fazla. Ben biraz alışılmışın dışına çıktım o yüzden herkes yüzüklere taktı ve soruyor. Herkes takip ediyor birkaç gün sola taktığım yüzüğü takmamıştım taşı düştüğü için 'Neden takmadınız?' diye soruyorlar."