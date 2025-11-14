Bülent Ersoy, Nihat Doğan'ın ''evli sevgilisi ve eşiyle yemeğe çıktı'' iddiasına ateş püskürdü

Şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan eski türkücü Nihat Doğan, Bülent Ersoy'un evli bir kişiyle ilişki yaşadığını öne sürerek "Bülent Ersoy'un evli sevgilisi ve sevgilisinin eşiyle yemeğe çıktığını" öne sürmüştü. Bülent Ersoy iddiayı yalanlarken Nihat Doğan'a da çok sert bir yanıt verdi.

Ünlü türkücü ve şimdilerde bir magazin programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, sunuculuğunu üstlendiği programda ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un bir çift ile yemek yediği görüntülerle ilgili skandal bir iddia ortaya atmıştı.

Nihat Doğan, Bülent Ersoy'un karşısında oturan kişinin Ersoy'un "evli sevgilisi", bu kişinin yanında oturan ve Bülent Ersoy'a yemek tattıran kişinin ise eşi olduğunu öne sürdü.

Nihat Doğan'ın bu skandal iddiasına Bülent Ersoy'un yanıtı ise çok sert oldu.

Bülent Ersoy skandal iddiayı jet hızında bir yalanlarken yasal yollara başvuracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Programı izlenmediği için, ilgi çekmek amacıyla beni konuşuyor. İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır. Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir. Gerekli hukuki süreç başlatılacaktır."