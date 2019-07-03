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  3. 03 Temmuz 2019 09:52

Çağla Şıkel'i çıldırtan yorum! Tepkisi çok sert oldu

Ünlü manken Çağla Şıkel sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa gelen yoruma verdiği yanıtla olay oldu. Güzel manken kendisine "taş gibisin maşallah" diyen takipçisine hiç beklemediği bir yanıt verdi.

Çağla Şıkel'i çıldırtan yorum! Tepkisi çok sert oldu
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Çocuklarıyla birlikte çıktığı tatilden çekilmiş bikinili kareleriyle takipçilerini kendisine hayran bırakan Çağla Şıkel bir erkek takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla rahatsızlığını dile getirdi.

 Temmuz ayının gelişini çektiği bir selfie ile müjdeleyen Çağla Şıkel bu karenin altına gelen; “Taş gibisin maşallah, gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim” şeklinde bir yoruma kayıtsız kalamadı ve “Sizin gibi adamlardan uzak durarak” şeklinde bir yanıt verdi.

İşte o paylaşım ve Çağla Şıkel'in yanıtı:

 

çağla şıkel , taş gibisin
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