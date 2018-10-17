Caner Erkin'den Asena Atalay'a nafaka şoku !

Mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 2016'da 6 yıllık evliliğini bitirdiği Asena Atalay'a aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar vermişti. 7 yaşındaki oğulları Çınar'ın aylık 50 bin liralık okul masraflarını üstlenen futbolcu, eski eşine de her ay ihtiyaçlarını karşılaması için ekstra 10 bin lira ödediğini açıklamıştı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Asena Atalay'ın babası Oktay Bey'in geçen yıl borcu yüzünden kapattığı tiyatro ve gösteri sanatları merkezi Massk Sahne'yi yeniden açmasıyla Caner Erkin cephesinden bir hamle geldi. Caner Erkin, Asena Atalay'ı kendisi ve çocuğu için verdiği nafakayı babasına aktarmakla suçladı.

10 BİN LİRAYI KESECEK

Beşiktaşlı futbolcunun, geçen yıl kısa süre televizyonda sunuculuk yapan eski eşinin şu an bir işi olmamasını gerekçe gösterdiği öğrenildi. Caner Erkin, Maslak Mashattan'daki merkezin geçen günlerde Oktay Atalay tarafından yeniden açılmasıyla eski eşine ödediği aylık 10 bin liralık yoksulluk nafakasının kesilmesi için dava açmaya hazırlanıyor.

"PARAYI KENDiNE HARCIYOR"

Caner Erkin, geçen aylardaki davada eski eşini "Asena, çocuk için verdiğim parayı kendisine harcıyor" sözleriyle suçlamış ve Çınar'ın velayetinin kendisine verilmesini istemişti.