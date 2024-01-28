Cem Karaca'nın oğlu isyan etti: ''Sinirden ağlıyorum, yuh!''

Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca Gözyaşları filmi için getirilen tedbir kararı sonrasında Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca "Sinirden ağlıyorum, yuh" diyerek isyan etti.

Cem Karaca'nın son eşi İlkim Karaca'nın 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde kullanılan eserler için kendisinden izin alınmadığı gerekçesiyle açtığı davada film için tedbir kararı verildi.

Konuyla ilişkin basın açıklamasında bulunan Cem Karaca'nın Feride Balkan'dan olan oğlu Emrah Karaca, "Babamın eserlerine ait hakların 4'te 3'ü bana ait. Bu şahıs kendisine ait olan 4'te 1 hakkını 2018 yılında bir müzik şirketine sattı. Buna rağmen yapımcılarımız kendisiyle görüştü ancak 16 milyon TL para talebi kabul edilmeyince agresifleşti ve böyle bir şey yaptı. Tedbir kararıyla 90 milyonluk bütçeyle hayata geçirilmiş olan bu iş için bu şahıs 3.5 milyon TL yatırırsa film gösterimden kalkacak. Bu kadar büyük bir yatırımda böyle bir teminat komik, bu teminat hangi zararı karşılayacak" dedi.

Emrah Karaca daha sonra da X hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Emrah Karaca, İlkim Karaca'nın dedesi Mehmet İbrahim Karaca, babaannesi İrma Toto Karaca ve babası Cem Karaca'ya ait evdeki tabloları satışa çıkardığını, babasının şarkı haklarını da 2018 yılında sattığını söyledi.

Emrah Karaca, şu açıklamayı yaptı:

"Bana soruyorsunuz neden diye, bu kadın ne istiyor diye? Size birkaç örnekle anlatmaya çalışayım bu kadının aslında ne olduğunu! Bu gördüğünüz tablolar yıllardır bizim evimizde asılı olan tablolardı ve bu kadın bu tabloları, ki biri dedem Mehmet İbrahim Karaca'ya diğeri babaannem İrma Toto Karaca'ya ve bir diğeri de babam Muhtar Cem Karaca'ya ait tablodur, bunları bu sayfa aracılığıyla satmak için bu kişilere vermiştir. Hani mirastan, haktan ve hukuktan bahsediyor ya! Alın size hak, hukuk, adalet...

Bizler Karaca mirasını yaşatmaya çalışırken bu hastalıklı zihniyetler karalamaya ve iftiralarla lekelemeye ant içmiş gibi... Tıpkı bu tablolar gibi bir sanatçının en büyük mirasını yani eserlerini de (şarkı haklarını da) 2018 yılında satmıştır. Tekrar yazayım da iyice anlaşılsın. Babamın yani Cem Karaca'nın kendisine kalan 4/1 mirasını satmıştır. Şimdi ne hakla ortaya çıkıp bu şarkılar üzerinde hak iddia etmektedir? Adalete güvenmek istiyorum! Çünkü haklıyım, haklıyız. Umarım yanılmam."

Paylaşımlarına devam eden Emrah Karaca, "İnanılmaz bir hırsızlık söz konusu! Alın 2 örnek daha… Bu kalpaklar büyük dedemden kalma, 100 küsur yıllık aile yadigarı, bunları da satmış. Bu kötülüğü küfürsüz anlatmaya kelimelerim yetmiyor maalesef… Bu mirası babam sürgündeyken biz koruduk, sakladık ama o satmış! Satmış ulan" diye yazdı.

İlkim Karaca'nın kızından yanıt

İlkim Karaca'nın oyuncu Hakan Balamir'den olan kızı Martı Balamir de filmle ilgili annesine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"Böyle yapmanız Cem Karaca'ya bir saygısızlıktır" diye yazan bir sosyal medya kullanıcısına Balamir "Yapımcılara sordunuz mu? Neden çok sevdiklerini iddia ettikleri Cem Karaca'nın eşine bu denli kötülük yapıyorlar, onu yok sayıyorlar, bir merhaba bile dememişler, bir kere bile aramamışlar. Neymiş bu kinleri, neymiş dertleri? Oradan başlamak lazım analize" diye cevap verdi.

Emrah Karaca Martı Balamir'in paylaşımları üzerinden, "O kadın 3 yıl evli kalmasına rağmen Cem Karaca'nın ve tüm Karaca ailesinin sahibi sanıyor kendisini! Sadece babamdan kalanları değil ailemden kalanları satıyorlar, dağıtıyorlar, yetmiyor üstüne iftira atıp yalan söylüyorlar… Bu hastalıkla yıllardır uğraşıyoruz, umarım son olur" diye sitem etti.

Emrah Karaca'dan ağır suçlama

Emrah Karaca, "O tablo bu tablo… Diğerlerinin de akıbeti bilinmiyor. Şapkalarını da zaten önüne gelene dağıttı ama babamı bilenler bilir asla o kadar çok şapkası olmadı. O yüzden şapkasını verdiklerini de dolandırmış" ifadelerini kullandı.

Emrah Karaca en sonki paylaşımında da "Sinirden ağlıyorum resmen… Sattığı kalpaklar ve kamanın diğer fotoğraflı halleri bu!!! Sizler nasıl kötüsünüz ben çözemedim valla… Yazıklar olsun size, miras hırsınıza para hırsınıza be yuh" dedi.