Cem Yılmaz hayranlarıyla fotoğraf çektirmedi

Öğle saatlerinde Markalar Sokağı'na gelen Defne Samyeli-Cem Yılmaz çifti, alışveriş turu sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ünlü komedyen, gurbetçilerin çoğunlukta olduğu yerli ve yabancı hayranlarının fotoğraf isteklerini kibar bir şekilde geri çevirdi.

Alışveriş turuna içeride devam eden çift, mayo ve bikini satan mağazalardan alışveriş yaparak yaz tatili için eksiklerini giderdi. Diamond-Elite-Platinum-Plus isimli gösterisinin İstanbul ayağını geçtiğimiz gün tamamlayarak 24 Mayıs-02 Haziran tarihleri arasında İzmir'de sahne almaya hazırlanan Yılmaz, mağaza tercihleri ile İzmir gösterisi sonrası tatil planı yaptığının sinyalini verdi.

Uzun süre alışveriş merkezinde keyifle alışveriş yapan ikili, akşam saatlerinde özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.