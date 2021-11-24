Cengiz Kurtoğlu'nun olaylı gecesi! Küfürler havada uçuştu

Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de doğum günü partisine katıldı. Ünlü sanatçının masasında oturan M.C. adlı kişi alkolün dozunu kaçırınca ortalık karıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi.

'DARP FALAN YOK'

Kurtoğlu ise bu iddiaları yalanlayarak Günaydın’a olayın iç yüzünü şöyle anlattı: "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı.

Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim."