Ceyda Düvenci'nin dudak dudağa pozuna bir garip tepki

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, tam kapanma sürecinde eşi Bülent Şakrak ile dudak dudağa verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşırken, bazı takipçileri "İsrail'de çocuklar ölüyor" diyerek Düvenci'ye tepki gösterdi.

Ceyda Düvenci, Instagram hesabından "Aşkına sıkı sıkı sarıl" diyerek eşi Bülent Şakrak'ı dudağından öptüğü bir pozu yayınladı.

Ancak tünlü oyuncunun bazı takipçileri, Düvenci'ye İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları sonucunda ölen çocukları hatırlatarak eleştiri yorumları yaptı.