Cristiano Ronaldo'nun sevgilisine aldığı hediye olay oldu

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e mücevherlerini taşıyabilmesi için 124 bin euroluk bir takı çantası aldı.

Cristiano Ronaldo, çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez'e uzak kaldığı günlerde kendisini hatırlatması için pahalı bir hediye yolladı. Ronaldo, Georgina'ya mücevherlerini taşıyabilmesi için özel bir çanta aldı. Goal'in AS'tan aktardığı habere göre; bu büyük mücevher çantasının değeri tam 124 bin euro.

ÇOK ŞAŞIRDI

Georgina bu hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve duygulandı. Sosyal medyadan Ronaldo'da duygusal bir mesajla teşekkür etti. İspanyol model kişisel Instagram adresinden Ronaldo'yu etiketleyerek, "Halen şaşkınım" notu paylaştı.

ÖZELLİĞİ NE?

Malle Vendôme mücevher kutusu, ünlü firmanın en lüks parçalarından biri. Bu parça markanın, Parisli kuyumcuların merkez üssü olan ünlü Place Vendôme'deki mağaza açılışına özel olarak tasarlandı.

Portekizli yıldızın hediyesi, 140 cm yüksekliğe ulaşan boyutları ile mücevher saklamak için sekiz çekmece, kolyeler için bir büst, çıkarılabilir bir ayna ve yüzük kutusu içeriyor.