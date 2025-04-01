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Defne Samyeli ünlüleri yaylım ateşine tuttu

Defne Samyeli ünlüleri yaylım ateşine tuttu
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Defne Samyeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkisiz kalanlara ateş püskürdü.

19 Mart'ta yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok şehirde protestolar ve eylemler düzenlendi.

Bazı ünlü isimler sosyal medyada desteklerini göstermeye çalışırken bazı ünlüler ise sessiz kalmayı tercih etti.

DEFNE SAMYELİ SESSİZ KALANLARI ELEŞTİRDİ

Defne Samyeli, İmamoğlu’nun tutuklanmasındaki süreçte sessiz kalanlara patladı. Sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Adalet, hak, hukuk arayan, bu amaçla meydanlara inen ya da duyurabileceği her platformda sesini duyurmaya çalışan HER BİR KİŞİNİN kaybedecek çok şeyi var.

Oyuncuların, sanatçıların sözleşmesi, reklam anlaşmaları var da, sesini yükselten milyonların sözleşmesi, patronu, müşterisi, sınavı, derdi, ailesi yok mu?

Bakın, tanınırlık, toplum üzerinde çok etkili. Ve sorumluluk gerektiriyor.

Her sanatçı politik olmak zorunda değilse de, halka sattığı ürünün sadece performans değil, bir anlamda da duruş ve kimlik olduğu bilinciyle en azından mevcut durumdan hiç değilse üzüntü duyduğunu belirtir bir ses çıkarması gerektiğine inanıyorum.

Bu ülke hepimizin.

Bugün sahip çıkacağız. Adalet diyeceğiz. Bizi yönetenler de, her hukuk devletinde olması gerektiği gibi bize kulak verecek. Biz halkız. Oylarımızla egemenliği devlete veren, biziz.

Uzak ve yakın tarih birçok örnekle dolu: Hukukun yok sayıldığı bir dünyada, bir dün gelir.

İşte o gün ne sözleşme kalır, ne proje, ne kanal, ne reklam, ne müşteri.

Benden söylemesi.

Az çok ünlü, etkisi, yetkisi olan herkese sevgilerimle."

Etiketler defne samyeli ekrem imamoğlu Tutuklama instagram
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