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Demet Akalın'ın Aleyna Kalaycıoğlu için ''saçmaladığı'' yoruma tepki yağdı

Demet Akalın'ın Aleyna Kalaycıoğlu için ''saçmaladığı'' yoruma tepki yağdı
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Survivor All Star'da Nagehan Karadere'nin konseyde fiziki temasa varan tartışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ismi Aleyna Kalaycıoğlu için ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yaptığı yorum büyük tepki çekti.

Survivor Nagihan Aleyna'ya fiziksel temasta bulununca Acun Ilıcalı çıldırdı. Ceza alan Nagihan'ın kendisini ittirmesi üzerine özür beklediğini söyleyen Aleyna, Nagihan'ın özrü esnasında "Timsah gözyaşları" demesiyle sosyal medyada gündem oldu.

Survivor izleyicisi olan Demet Akalın'ın arası Nagihan Karadere iyi iyiydi. Şarkıcı, Nagihan ve Aleyna kavgasına X'te tepki gösterirken, Aleyna hakkında dumura uğratan bir yorumda bulundu.

Aleyna'ya giyimi üzerinden tepki gösteren Demet Akalın "Sen şortu don yapmaya devam" yazınca tepki çekti.

Survivor All Star'da Nagehan Karadere'nin konseyde fiziki temasa varan tartışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ismi Aleyna Kalaycıoğlu için ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yaptığı yorum büyük tepki çekti.

 

Etiketler aleyna kalaycıoğlu demet akalın şort don yorum
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