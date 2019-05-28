Demet Akalın'ın Ecrin bebek isyanı: İdam istiyorum

Müge Anlı'da evinin önünde oyun oynarken kaybolan Ecrin bebek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ünlü popçu Demet Akalın, duruma sessiz kalmadı.

1,5 yaşında olan Ecrin, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Aile, Ecrin Kurnaz'ın bir an önce bulunması için çeşitli programlara başvurarak yardım istemişti.

Samsun'dan acı haber geldi: 1.5 yaşındaki Ecrin ölü bulundu

CESEDİNE ULAŞILDI

7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın, cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin, evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu açıkladı.

"İDAM İSTİYORUM"

Ecrin bebeğin ölüm haberinden sonra, pop sanatçısı Demet Akalın, sosyal medya hesabından tepkilerini dile getirdi. Akalın, bu tarz olaylara artık idam getirilmesi gerektiğini belirtti.