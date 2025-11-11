Deniz Bağdaş''ın skandal suçlamaları sontası eski eşi komedyen Özgür Turhan'dan çok sert bir yanıt geldi

Yaklaşık 9 ay önce boşanan Deniz Bağdaş - Özgür Turhan çiftinden Deniz bağdaş, yaptığı açıklamada eski eşi Özgür Turhan'ı çok ağır ithamlarla suçlamıştı. Deniz Bağdaş, evliliklerinin uğradığı şiddet nedeniyle bittiğini öne sürerken Bağdaş'ın iddiaları sonrasında Özgür Turhan'dan da yanıt gecikmedi.

Deniz Bağdaş ile Özgür Turhan yaklaşık bundan yaklaşık 9 ay önce boşanmıştı. Ayrılıklarına dair bugüne kadar sessizliğini koruyan Deniz Bağdaş şok iddialarda bulundu. Deniz Bağdaş eski kocasını ifşa ederek yaşadığı zor günleri ve şiddeti anlattı. Yaşadıklarını anlatan Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evliliklerinin bitme sebebini Özgür Turhan'ın öfke problemleri olduğunu iddia etti.

Bu iddiaların ardından Özgür Turhan, eski eşi Deniz Bağdaş'ın kendisine şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Turhan, boşanma sürecinde delil olmadan böyle bir yola başvurulduğunu savunurken, maddi destek sağladığını ve oğulları Rohan'ın bakımının büyük ölçüde kendisi tarafından üstlenildiğini açıkladı.



Açıklamanın tamamı şöyle:

"Deniz Bağdaş ve yanındaki komedyen arkadaşlarının bensiz üretim sıkıntısı çektiği bir gerçek olacak ki haklı olmak için şiddet kartını oynamışlardır. Bu şiddet kartı Deniz Bağdaş’ın toplum nezdinde son çırpınışlarıdır.

Değil şiddet, 10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz.

Uzun yıllarımı beraber geçirdiğim kişi tarafından daha güzel bir kurgu ile suçlanmayı hak ediyorum, kendisine yakıştıramadım. Paylaşmış olduğu yazının neredeyse her cümlesi ayrı bir yalan içermektedir ve mantık hatalarıyla doludur.

Şiddet gördüğünü söyleyen kişi ne hikmetse acele biçimde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Acaba yakın arkadaşım tarafından Aksel ile görüldükten sonra nafaka alamayacağını mı düşünmüştür?

Başka şehirde turneye giderken durduk yere önüme haberim olmadan boşanma kağıdı gelmiştir. Bunun nedenini sorduğumda bana çocuk ile ilgilenmiyorsun demiştir.

Kendisi evli olduğumuz dönemde aylık 500.000TL üzerinde harcama yapmaktaydı, afaki salladığım bir para değil bu arada kredi kartı ekstresinde yazıyor, çocuk ile ilgilenmiyorsun diye suçlandığımda ki bu dönem ayda neredeyse 20 oyun oynuyorum, biraz daha az harcama yaparsa oyunları azaltabileceğimi söyledim. Bana kendisine “ekonomik şiddet” uyguladığımı söyledi. Hala bunun ne olduğunu bilmiyorum.



Daha sonra sahneye çıkmak istediğini belirtti. Kendisine 10 dakikalık bir set yazdım. Bu denemelerin hepsi tabi ki kendi isteğiyle nedense Tuzbiber’de gerçekleştirildi. 3 dakika sahneye çıkıp, Aksel ile oturup alkol alıp sohbet etmeye başladı. Daha sonra setini arttırmasını gerektiğini söyledim. Kendisinde anksiyete olduğunu, bu şekilde kendisini zorlamamın psikolojik şiddet olduğunu söyledi.



Şiddet uyguladığımı söylediği tarih boşanma davasını açtıktan sonra yaşanmaktadır. Öncesinde öfke kontrolüm olmadığını söylüyor. Bu sırada ben evde olmayıp çocukla da ilgilenmiyorum. İşin trajikomik tarafı bu süreçlerde kendisi de evde değil. Yalnız çocuk büyütme yükü sözünü galiba annem için söylemiştir. Ben turnedeyken sürekli çocuğu anneme bırakıp dışarıda alkol alan Deniz’in dönemde attığı instagram hikayelerine kamuoyu şahittir.

Boşanma terapisine randevu alan benim. Bu randevuyu alma sebebim boşanma nedenini öğrenmekti. Sebep olarak tek başıma yurt dışına gitmek istiyorum Özgür izin vermiyor dedi.



Deniz, lütfen dürüst ol!

Boşanma gerekçeni soran ilişki terapistine Özgür’ün öfke problemi var dedin mi?

Boşanma gerekçeni soran anneme Özgür’ün öfke problemi var dedin mi?

Boşanma gerekçeni soran avukata Özgür’ün öfke problemi var dedin mi?

Boşanma gerekçeni soran yakın arkadaşlarıma Özgür’ün öfke problemi var dedin mi?

"BENİ ALDATTIN"

Tek dediğin ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum oldu. Gidip başka erkeklerle takılacağım demeyecektin ancak bana neden iftira attın?

Beni aldattın, eve kaç defa ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın, ne kimse sana bari ev işi yap dedi, ne kimse sana yemek yaptırdı. Tek yaptığın instagram hikayesi atmaktı. Çocuğum çocuğum diye ağlıyorsun, çocuğa annem bakarken, sabah uyanıp story atıp geri yatıyordun. Annemin her gün Silivri’den kalkıp geldiğini artık tüm mahalle biliyor, utanmadan bir de anneme iftira atıyorsun.

Şiddet uygulayacağım sana malum oldu hadi boşanma davası açtın, tamam orayı anladım. Bari anlattığın şiddet hikayesinde tutarlı ol.

Evimizin asansörü 3 kişilik cüssemi de düşündüğünüzde asansörde üstüne yürümem pek gerçekçi gelmiyor. Kata gelir gelmez eve koştum diyor. Kapıyı anahtarla açan benim, kendisinin anahtarı yoktu. Öncesinde geç içeri diye ittirdiğimi söyledi, baktı kaale alınmıyor iki eliyle boğazımı sıktığını ekledi. Şimdi ben de sizinle öğrendim arada bıçak çekmişim. Herhalde bıçağı yere koydum iki elle boğazını sıkmak bıçakla zor olabilir. Yakın zamanda tüfekle vurduğumu da söyleyebilir."