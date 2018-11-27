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  3. 27 Kasım 2018 12:05

Deren Talu düğmeye bastı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Samyeli ve Talu'nun sosyal medyada açıklama yapmalarının ardından Deren Talu'nun avukatı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Deren Talu düğmeye bastı
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Deren Talu, çıkan bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından, “Çok şaşkın, kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez merhaba demişimdir, o kadar. Londra’ya en son 13 yaşımda ailemle gittim, iddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir! Hakkımda bu iftiraları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir ve amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

Talu’nun ardından avukatı da bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

“Müvekkilimiz Sn. Deren Talu hakkında, dün ve bugün (26.11.2018) tarihi itibariyle, gerek bazı sosyal medya hesaplarında gerekse bazı internet sitelerinde aslı olmayan ve tamamen itibar zedelemeye dönük birtakım ithamlar ile gerçeğe aykırı haber yapıldığı, işbu gerçeğe aykırı ithamların yayılmasına dönük olarak bazı kişilerce belli bir çaba gösterildiği tespit edilmiştir.

Müvekkilimizin kişilik haklarının bu şekilde keyfi olarak engellenmesine dönük kasti tutum ve davranışlarda bulunanlara itibar edilmemesini, hukuki ve cezai sürecin tarafımızdan ivedilikle başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz.

Tüm basın mensuplarından, toplum nezdinde aile değerlerinin, ahlaki ve vicdani değerlerin korunarak haber yapılmasını, basın ilkeleri dikkate alınarak bu tür eylemlere son verilmesi adına gerekli duyarlılığı ve sağduyuyu göstermelerini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Deren Talu vekili Av. Dr. Güzide Soydemir.”

 

deren talu
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