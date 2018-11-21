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  3. 21 Kasım 2018 17:17

Didem Soydan ateş püskürdü !

Manken Didem Soydan, bir takipçisinin sosyal medyada kendisine "Türkiye düşmanı" demesi üzerine çok sinirlendi.

Didem Soydan ateş püskürdü !
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Manken Didem Soydan, moda çekimi için objektife cesur pozlar verdi. Bir takipçisinin kendisine 'Türkiye düşmanı' demesi üzerine ateş püskürdü.

Manken Didem Soydan, bir moda çekimi için objektiflerin karşısına geçti. Çarşafla yarı çıplak şekilde poz veren Didem Soydan, takipçilerini adeta büyüledi. Soydan'ın paylaşımını kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

'TÜRKİYE DÜŞMANI'

Ancak bir takipçisinin kendisine 'Türkiye'de yaşayan Türkiye düşmanı' yorumunu yapması üzerine Soydan, adeta ateş püskürdü.

'BEN OKUMUŞ CAHİLE DÜŞMANIM'

Soydan takipçisine şu yanıtı verdi:

Türk düşmanı ben değil siz olmalısınız. Çünkü bir köy enstitüsü öğretmen kızı olan benim değil düşmanlık, cahillikle derdimiz olur. Onu da tıpkı size yaklaştığımız gibi kaliteli üslupla çözeriz. Size düşmanım ben. Yani cahile okumuş cahile. Yoksa benim Atatürk'ümün emaneti ülkeme sevgiden başka ilişkim olamaz.

didem soydan , türkiye düşmanı , instagram
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