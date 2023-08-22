Didem Soydan'dan ''aç da şu merak bitsin'' diyen takipçisine olay yanıt

Güzel fiziği, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen güzel model Didem Soydan bir takipçisinin kendisine yaptığı "aç da şu ülke merakı bitsin" yorumuna verdiği yanıtla olay oldu.

Ünlü model Didem Soydan cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırı giymeden beline kadar yırtmaçlı elbise giyen Soydan, takipçisinin "Aç da şu ülke merakı bitsin çok merak ediliyor" sözünü affetmedi. Ünlü model verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu. Soydan, cinsel organını merak eden takipçisine: "Milyarlarca yıldır kadınların cinsel organı değişmedi. Dolayısıyla açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz. Hem merak giderilir hem selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta"