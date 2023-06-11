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Dilan Çiçek Deniz estetik iddialarını yalanladı

Dilan Çiçek Deniz estetik iddialarını yalanladı
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Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından hakkındaki estetik iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gündem olan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hakkında çıkan estetik iddialarına sosyal medya hesabında cevap verdi. Sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Vallahi bezdim" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz'in babası Orhan Deniz de oyuncunun paylaşımınına yorum yaparak, "Bezme, yılma, vazgeçme… Babasının biricik aşkı" ifadelerini kullandı.

Etiketler dilan çiçek deniz video estetik
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