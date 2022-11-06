Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız''

AK Parti etkinliğinde ''Senden Daha Güzel'' şarkısının kullanmasına tepki gösteren Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, ''Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız'' dedi.

Konserlerinde iktidara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, bu sefer AK Parti etkinliğinde 'Senden Daha Güzel' şarkısının kullanmasına tepki gösterdi.

Tangöze, Harbiye'deki konserlerinde, "Sayın Cumhurbaşkanımız, statlarda geziyor işte böyle Z kuşağı için… Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden daha güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık" dedi.

Kaan Tangöze, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda verdiği konserde ''Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar s.çtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım." ifadelerini kullanmıştı.