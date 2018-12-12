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  3. 12 Aralık 2018 21:44

Dursun Özbek Masterchef Murat'ı transfer mi etti ?

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, Masterchef programında olay yaratan Murat Özdemir'i oteline transfer ettiği iddia edildi.

Dursun Özbek Masterchef Murat'ı transfer mi etti ?
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Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in, Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir'i oteline transfer ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
 
Sosyal medyada özellikle Galatasaray hesapları tarafından paylaşılan iddiaya göre Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek, sıra dışı bir transfer yaptı.

Yapılan paylaşımlarda Özbek'in, TV8'de yayınlanan Masterchef programında performansını beğendiği Murat Özdemir'i, otellerinde istihdam etmek üzere şirketine dahil ettiği ileri sürüldü.

Bu iddialar üzerine henüz bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada bir kısım da bu haberin doğru olmadığını iddia ediyor. Şimdi tüm gözler Dursun Özbek'in üzerinde. Bakalım Özbek bu iddialara dair açıklama yapacak mı?

Acun Ilıcalı'nın kanalında yer alan Masterchef programından bir süre önce diskalifiye olan Murat Özdemir yaptıkları hareketlerle sık sık medyada gündem olmuştu.

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