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Duygu Asena'nın romanı dizi oluyor

Duygu Asena'nın romanı dizi oluyor

Dijital platform Gain'de yayınlanacak ve Duygu Asena'nın aynı adlı romanından uyarlanan "Aslında Özgürsün" dizisinin başrol oyuncuları belli oldu.

Duygu Asena’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Aslında Özgürsün” dizisi Gain’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Belgin ve Berna adlı iki kadının arkadaşlık hikâyesinin anlatılacağı filmin başrol oyuncuları belli oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mart ayında sete çıkacak olan dizide başrolleri Deniz Çakır ve Bade İşcil paylaşacak. Ali Kemal Güven'in yazıp yöneteceği dizide ayrıca oyuncu Alican Yücesoy da rol alacak.

 

Etiketler Duygu Asena aslında özgürsün gain dizi kitap
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