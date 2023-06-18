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Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a ağır darbe

Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a ağır darbe
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Ebru Gündeş ile ABD'de yaşayan eski eşi Reza Zarrab arasındaki velayet davasında karar çıktı. Zarrab artık 12 yaşındaki kızı Alara'yı göremeyecek.

Rezza Zarrab, Ebru Gündeş'e dava açarak kızları Alara'nın velayetini kendisine verilmesini istemişti.

Bu olaylardan sonra, şarkıcının eski eşine karşı dava açarak mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, eski eşinin çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılmasını talep etti.

Bu davayla ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ına haberine göre; gizlilik kararı olan Beykoz Adliyesi 2. Aile Mahkemesi‘nde görülen davadan cuma günü karar çıktı ve Reza Zarrab’ın artık 12 yaşındaki kızı Alara’yı göremeyeceği kararı verildi.

İddialara dair taraflardan bir açıklama ise gelmedi.

 

 

 

Etiketler reza zarrab ebru gündeş velayet
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