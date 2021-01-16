Ebru Polat ''bankadaki paralarım buhar'' oldu dedi ortalık karıştı

İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti. Konu hakkında Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.