Ebru Polat ''bankadaki paralarım buhar'' oldu dedi ortalık karıştı

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İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti. Konu hakkında Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.
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