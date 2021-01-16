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  3. 16 Ocak 2021 08:42

Ebru Polat ''bankadaki paralarım buhar'' oldu dedi ortalık karıştı

Instagram hesabından yaptığı birbirinden cesur paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bankada duran paralarının buhar olup uçtuğunu iddia etti.

Ebru Polat ''bankadaki paralarım buhar'' oldu dedi ortalık karıştı
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İlgili bankayı etiketleyerek serzenişte bulunan Polat, "Hesabımdaki para nerede? Acil ulaşın bana! Hatlarınız düşmüyor" diyerek isyan etti. Konu hakkında Snob Magazin'e özel açıklamalarda bulunan Polat, "Sorunu hallettiler. Çok sevindim" dedi.

 

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