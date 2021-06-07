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Ece Erken, sevgilisiyle kameralara poz verdi

Ece Erken, sevgilisiyle kameralara poz verdi

Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla Gümüşlük’te arkadaş grubuyla yediği yemek sonrası çıkışta muhabirlere poz verdi.

Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla Gümüşlük’te görüntülendi.

Arkadaş grubuyla yemek yiyen çift, çıkışta muhabirlere de poz verdi.

 

Uzun süre aşklarını inkar eden çiftin kameralar karşısındaki rahat hali de dikkat çekti.

Etiketler sevgili ece erken tatil
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