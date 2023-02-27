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  3. Ece Erken’in tehdit eden sapık akıl hastanesine yatacak

Ece Erken’in tehdit eden sapık akıl hastanesine yatacak

Ece Erken’in tehdit eden sapık akıl hastanesine yatacak
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Ünlü sunucu Ece Erken'i uzun süredir tehdit eden sapık için karar verildi.

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ve kendisini telefon üzerinden tehdit eden Erdal Ç. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle Erdal Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti.

İddianamede, Erdal Çınar'ın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na gönderdiği mesajların incelemesinde şunları kaydettiği belirlenmişti:

"Namus dediğin şeyi delik deşik edeceğim"
"Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. öldürür. Seni mezbahaya alır sığır gibi doğrarım, sana sığır desem sığırlara hakaret olur, seni elime geçirdiğim zaman o namus dediğin şeyi delik deşik etmezsem bana Erdal Ç. demesinler."
Çınar ise Mahmutyazıcıoğlu'nu avukat olarak tanıdığını, evli olmasına rağmen Ece Erken ile birlikte olduğunu duyduğunu, bu nedenle Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit etmeye başladığını iddia etmişti.

Akıl hastanesine yatacak
Çınar'ın, Mahmutyazıcıoğlu'na yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti.

Ece Erken, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Erken, Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılacağını açıkladı.

Etiketler ece erken sapık tehdit
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