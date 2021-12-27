Eda Ece sevgilisi beğenmeyince dairesini 40 bin TL’ye kiraya verdi

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yeni bir eve çıktı. Kalamış'ta bahçe katı ev kiralayan Eda Ece bu eve de 40 bin TL kira veriyor.

Yasak Elma dizisinden sonra bir yarışma programında jüri de olarak işlerini artıran Eda Ece ilişkisiyle de zaman zaman konuşuluyor. Son olarak Eda Ece'nin bir küs bir barışık olduğu aşkıyla yeni bir eve taşındığı iddia edildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ulus'teki sitesinden ev alan Eda Ece, sevgilisi Buğrahan Tuncer evi beğenmeyince, Kalamış’a kiraya çıktı.

Eda Ece bir süre önce Ulus'taki evini satın almıştı. Dairesini 40 bin TL’ye kiraya veren Eda Ece, Kalamış’tan bir bahçe katı tuttu.

Eda Ece yeni evine de aylık 40 bin TL kira ödüyor.