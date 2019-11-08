Ekşioğlu'ndan kızına doğum gününde ''Aleyna Tilki'' süprizi

Enjoy Organizasyon tarafından , "Fashion Party' temalı doğum gününde ,sahneye podyum kurularak ,Selen ve arkadaşları için defile başlatıldı. Babasının süprizinden habersiz podyumda yürüyen Selen'in yanına bir anda hayranı olduğu Aleyna Tilki gelerek, herkesi şaşırttı.. Birlikte hem podyumda yürüyen hem de şarkı söyleyen Aleyna Tilki ve Selen, çocukların da katılmasıyla eğlenceli dakikalar yaşadılar, bol bol fotoğraf çekildiler.

Pastayı, Aleyna Tilki ile birlikte üfleyen Selen, dileğini gerçekleştiren babasını öpücüklere boğdu.

Bu doğumgünü Türkiye'nin önde gelen diğer ailelerinin çocuklarının da dikkatini çekti. Jet sosyetenin çocukları ailelerinden doğumgünlerine özel konser istekleriyle ailelerini adeta bunalttıkları öğrenildi.