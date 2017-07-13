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  3. 13 Temmuz 2017 08:58

Esat Yontuç sözlendi

Acun Ilıcalı'nın yakın dostu ve iş ortağı Esat Yontuç da evliliğe ilk adımını attı.

Esat Yontuç sözlendi
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Acun Medya Genel Koordinatörlüğünü yapan Esat Yontuç bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Hande Gülşen ile aile arasında yapılan bir törenle nişanlandı ve evliliğe ilk adımı attı. O anları telefonuyla kayıt altına alan Acun Ilıcalı sonrasında bu görüntüleri ve fotoğrafları instahikaye kısmından paylaştı.

Kız isteme ve nişan töreninde hazır bulunan TV8’in patronu Acun Ilıcalı yüzükler takılırken “Bravo alkışlıyoruz” diyerek bu anı kaydetti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı’nın bulunmadığı geceden bir fotoğraf paylaşan Ilıcalı ‘Bir eksiğimiz var Şeyma Subaşı’ notunu düştü.

 

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