Eşinden Ebru Şancı'ya ortalığı karıştıran ''şaka'' tokadı

Ebru Şancı ile futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün tokat "şaka"sı bir anda gündeme bomba gibi düştü. Ebru Şancı'nın annesi kızının tokat yediğini düşününce ne yapacağını bilemedi.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan eski model Ebru Şancı eşiyle birlikte annesine yaptığı tokat şakasıyla olay oldu.

Tatilde Alpaslan Öztürk'ün telefonunu eline alan Ebru Şancı Öztürk, eşinden tokat yedi. Atılan tokat sonrası Şancı'nın annesi dondu kaldı. Şancı'nın annesi yerinden kalkarak "Ya cidden vurdu mu o?" diyerek odaya gitti.

Eline vurarak tokat sesi çıkartan Öztürk, daha sonrasında ise aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte gülmeye başladı. Olay sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı.