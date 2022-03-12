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Eski eşiyle davalık olan Özcan Deniz'den sürpriz karar

Eski eşiyle davalık olan Özcan Deniz'den sürpriz karar

Eski eşi Feyza Aktan'a olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi modacı Samar Sadgar'la evleniyor.

Paylaşım 26 yaşındaki genç modacı Samar Sadgar'dan geldi. Samar Sadgar tektaşını gösterdiği fotoğrafa Özcan Deniz için, "Hediye gibi geldin hoş geldin" dedi.

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi Samar Sadgar'a evlilik teklifi etti. Tektaş yüzüğünü Instagram hesabından paylaşan Dadgar, "Hediye gibi geldin hoş geldin" dedi.

 Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmış dava sonunda beraat kararı çıkmıştı. Özcan Deniz'den daha sonra Feyza Aktan'ı affettiğine yönelik bir açıklama gelmişti. 

Paylaşım Samar'dan geldi

49 yaşındaki Özcan Deniz ile aşk yaşayan Samar Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaştı. Kısa bir video da paylaşan Samar, ellerinde güller ile mutluluğunu sevdikleri ile hpaylaştı. Ünlü modacı Samar, notunda "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak mustakbel eşi Özcan Deniz'i etiketledi.

Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşkını gizlemeyen Özcan Deniz'in annesi, yeni gelinini istemediğini 'rızam yok' diyerek belli etmişti.

 

Etiketler özcan deniz samar dadgar evlilik evlilik teklifi teklif
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