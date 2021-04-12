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Eski Manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti

Bir dönem podyumlara damga vuran manken Deniz Erhan Murathanoğlu hayatını kaybetti.

Deniz Erhan Murathanoğlu, uzun bir aradan sonra 2009 senesinde yardım amacıyla podyuma çıkmıştı. Mankenlik günleri ile ilgili Murathanoğlu, "Bizim dönemimizde her şey bugünkünden çok farklıydı. En önemlisi para kazanmanın çok zor olduğu ama paraya değil, güzel duygulara önem verildiği bir dönemdi. Hatırladığım güzellikler o kadar fazla ki bir tanesini anlatmakla diğerlerine haksızlık etmek istemem." şeklinde konuşmuştu. 

Etiketler eski manken Deniz Erhan Murathanoğlu
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