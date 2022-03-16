  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Esra Erol'da evlenmişti: Ceyda Kırıcı bebeğini kucağına aldı

Esra Erol'da evlenmişti: Ceyda Kırıcı bebeğini kucağına aldı

Esra Erol'da evlenmişti: Ceyda Kırıcı bebeğini kucağına aldı

'Esra Erol'la İzdivaç' programında evlenmek isteyen gelin adayı Ceyda Kırıcı Mustafa Tuncay ile evlenmişti. Programda tanışıp evlenen ikili bebeklerini kucaklarına aldı.

Esra Erol'da kendisine eş arayan gelin adayı Ceyda Kırıcı uzun süre aradığı aşkı bulamamıştı. Esra Erol'da bulunduğu dönemde bir ayrı bir barışık olarak ilişkileri sürekli programda gündeme gelen Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay daha sonra ise evlenmişti.

Ceyda Kırıcı, paylaştığı fotoğrafın altına "Bu kadar zorluklara rağmen şu an bir aradaysak demek ki biz birbirimizi çok seviyormuşuz. Aynı yastıkta yaşlanmaya ömrümüzün sonuna kadar söz verdik" diyerek evlilik haberini duyurmuştu.

İkili şimdi ise bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı ile Mustafa Tuncay çiftinin erkek bebekleri oldu.

 

Ünlü çifte "Sağlıklı olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

Etiketler esra erol bebek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine kıyamet kopacak! Arkadaşının kucağına oturan Gülşen'e olay gönderme
Kur korumalı TL mevduatının faturası açıklandı
Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi!
850 yıllık Notre Dame Katedrali'nde müthiş keşif!
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge belli oluyor
Son anket en acı gerçeği gözler önüne serdi
Erdoğan ''Suriyelileri geri göndermeyeceğiz'' dedi ortalık karıştı
Piyasalar karıştı! FED öncesi dolar, euro, altında sert hareketlilik
Benzin ve motorin durdu, sigara başladı: Sigaraya bir zam daha geldi
Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi