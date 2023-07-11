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Eurovision'dan Özkan Uğur paylaşımı

Eurovision'dan Özkan Uğur paylaşımı
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Eurovision'un resmi Instagram hesabı MFÖ grubunun hayatını kaybeden üyesi Özkan Uğur için bir paylaşımda bulundu.

Eurovision, resmi sosyal medya hesabından geçtiğimiz cumartesi hayatını kaybeden Özkan Uğur için paylaşım yapıldı.

Ayrıca Eurovision'un Youtube hesabından da MFÖ'nün 1985'te 'Diday Diday Day' ile 1988'de ise 'Sufi' adlı parçaları da paylaşıldı.

Eurovision’un paylaşımında "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatını nedeniyle çok üzgünüz" denildi.

Grup, MFÖ adını da Eurovision Şarkı Yarışması’yla almıştı.

Etiketler Eurovision özkan uğur paylaşım
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