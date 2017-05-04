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  3. 04 Mayıs 2017 19:34

Ezgi Mola o ünlülerle dalga geçti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, şalvarlı fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadaki ünlülerle dalga geçti

Ezgi Mola o ünlülerle dalga geçti
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Ezgi Mola, Instagram'dan şalvarlı başörtülü fotoğrafını paylaşarak sosyal medyadan reklam yapan ünlüleri ti'ye aldı.

Güzel oyuncu Ezgi Mola, Instagram'dan şalvarlı başörtülü fotoğrafını paylaştı. Mola, fotoğrafta ünlü markaları etiketleyerek sosyal medyadan reklam yapan ünlüleri ti'ye aldı.

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla takipçilerini güldürmeyi başaran güzel oyuncu Ezgi Mola, bu defada sosyal medyadan Reklam yapanları gözüne kestirdi. Köylü kıyafetleri giyip ünlü markaları etiketleyen Mola, sosyal medyadan reklam yapan ünlüleri ti'ye aldı.

TAKİPÇİLERİNİ GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ

Giydiği köylü kıyafetlere ünlü markaları etiketleyen Ezgi Mola, takipçilerini gülmekten kırdı geçirdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 20 dakika da 18 bin beğeni aldı.

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