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Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok

Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok
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Piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok" ifadelerini kullandı.

Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok.Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.

Etiketler Piyanist Fazıl Say Fazıl Say
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