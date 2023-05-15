Fazıl Say: Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok
Piyanist Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok" ifadelerini kullandı.
Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.
Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok.Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.
Bu sabah;— Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 15, 2023
Kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok.
Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım.
Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek.
Hiç birine yok.Bu sabah ben bu sabaha susuyorum.
Hayat artık bu sabah
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