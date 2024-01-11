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Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti

Ferdi Tayfur'un son hali dikkat çekti
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Yıllardır gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Arabesk müziğin yaşayan efsanelerinden usta sanatçı Ferdi Tayfur, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yüz felci geçirdikten sonra müziği bırakan Tayfur, Instagram hesabından son halini paylaştı.

"MERAK ETMEYİN"

Yıllardır Marmaris'te sakin bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, Instagram hesabından bir fotoğrafını yayınladı.

Koltukta uzandığı bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Tayfur, paylaşımına Merak Etme Sen şarkısının "Toprak olur, taş olurum, yolunuzda yoldaş olurum. Merak etmeyin siz" sözlerini ekledi.

Beyazlayan saç ve sakalıyla dikkat çeken 78 yaşındaki sanatçının paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte Ferdi Tayfur'un son hali:

Yıllardır gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Etiketler ferdi tayfur son hali arabesk
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