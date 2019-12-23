Game Of Thrones'un güzelinden şaşırtan itiraf

'Game Of Thrones' dizisiyle tanınan ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen İngiliz oyuncu Emilia Clarke (33), yaşadığı kötü deneyimin ardından hayranlarıyla selfie çektirmeyeceğini açıkladı.

"Bir havaalanında yürüyordum ve tamamen yorgunluktan kaynaklanan panik atak geçirmeye başladım. Ağlıyordum ve bir adam 'Selfie çekebilir miyim?' diye yanıma geldi ve ben de 'Nefes alamıyorum, çok üzgünüm' dedim. Böyle bir andan sonra bunu nasıl yapabilirdim, bilmiyorum."

Fotoğraf çektirmeyi istemese de hayranlarıyla sohbet etmeyi sevdiğini belirten Emilia Clarke, şu ifadeleri kullandı:

"İmza veriyorum. Bunu yaptığınızda, o kişiyle etkileşime girmeniz gerekir. Sadece birinin karşınıza çıkıp 'Bir selfie çekelim, hoşçakalın' demesi garip ama sohbet ederken aslında insandan insana bir şey yapıyorsunuz. Onu tercih ediyorum."

Clarke son olarak, dizide çıplak sahnelerde yer almak istemediğini söylemesine rağmen yapım ekibi tarafından bu sahnelere zorlandığını iddialarıyla gündeme gelmişti.