Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi.

Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı. Bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na giden Erkal, savcıya ifade verdi. Tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a destek olmak için CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Gülizar Emecan, Ali Şeker, Mahmut Tanal da adliyeye geldi.

“Düşüncelerimi açıkladığımı söyledim”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ‘Hakaret' ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra açıklama yapan usta sanatçı, şunları söyledi:

“Twitter’daki paylaşımlarım yüzünden ifadeye çağrıldım. Hiçbirinde Cumhurbaşkanına hakaret diye bir şey zaten söz konusu değil. İşimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı ve hem sahneden hem de sosyal medyadan, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi açıkladığımı anlattım.

Başkanlık sistemine karşıyım dedim. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım. İnsanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına karşıyım dedim. Doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına karşıyım dedim. Yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene karşıyım dedim. Laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasını ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım dedim.”