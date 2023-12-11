Gişede rekor kıran Aile Arasında filminin ikincisi geliyor

Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10. filmi olan Aile Arasında filminin ikincisi çekilecek.

Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Gülse Birsel'in rol aldığı "Aile Arasında" filmi 1 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmiş ve 33 hafta gösterimde kalmayı başararak 5 milyon 289 bin 51 seyirciyle Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri arasına adını yazdırmıştı. Çok beğenilen BKM Film imzalı projenin gördüğü ilgi ve seyirciden gelen yoğun istek üzerine devamının çekilmesine karar verildi.

Şimdiden merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturacak. Gülse Birsel geçen günlerde "Komedi Festivali"nin kapanış etkinliği kapsamında düzenlenen "Mehmet Açar ile Aile Arasında Film Okuması"nda "Aile Arasında" filminin yönetmeni Ozan Açıktan’la seyirci karşısına çıkmış ve soruları yanıtlamıştı.

Aile Arasında filminin konusu

Fikret ile eşinin arası bozulmuş ve ayrılmışlardır ve Fikret, Solmaz ile tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, ailesi hakkında yalan söylediği Adanalı erkek arkadaşı Emirhan ile evlenmek istemektedir. Fikret'e Solmaz'ın emniyet müdürü kocası rolünü yapması teklif edilir. Aile arasında yapılması düşünülen düğün, damadın ailesinin isteğiyle büyür. Fikret, hayatının rolünü canlandırmak durumunda kalır.