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  3. 07 Temmuz 2017 17:50

Gökbakar Demet Akalın'ın paylaşımıyla dalga geçti

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son paylaşımıyla takipçerini güldürdü.

Gökbakar Demet Akalın'ın paylaşımıyla dalga geçti
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımıyla Instagram'ı kırdı geçirdi.

 Sözcü'de yer alan habere göre Tarkan’ın konserine giden Demet Akalın, gerek sosyal medya hesaplarındanTarkan ile çekilen fotoğrafını paylaşıp sen her şeysin, büyük kalplim gibi notlar yazmıştı.

Komedyen Şahan Gökbakar, Akalın’ın bu paylaşımlarından sonra dün gece de kendisi bir paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar, bu kez Demet Akalın'ın paylaşımını tiye aldı.

Ünlü komedyen, Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğrafın üzerinde oynadığı kareyi, Instagram’da paylaştı.

Gökbakar’ın bu pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Koca kalpliiiim cok mutlu ooool🤣🤣🤣 @demetakalin @tarkan

Şahan Gökbakar (@sahangokbakar)'in paylaştığı bir gönderi ()

demet akalın , şahan gökbakar , tarkan