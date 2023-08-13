Gökçe Bahadır'dan sosyal medya açıklaması

Gökçe Bahadır, L’Officiel Türkiye dergisinin ağustos sayısına kapak oldu. Derginin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, sosyal medyadaki linç kültürü hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Oyuncu Gökçe Bahadır, L’Officiel Türkiye dergisine verdiği röportajda sosyal medyadaki linç kültürüyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Bu mesleğe ilk başladığım yıllarda sosyal medya diye bir şey yoktu. Bazen düşünüyorum; o zaman mı daha iyiydi, şimdi mi daha iyi diye. Hep böyle bir arada kalmışlığım var. Çünkü o zamanlar bir bakıma daha temizdi her şey. Şimdi çok daha sert ve acımasız olabiliyor.

SAKİN OLMAK GEREK

Oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal Medya bir yandan da bir özgürlük getirdi. Herkesin daha fazla konuştuğu, daha fazla düşüncelerini dile getirdiği, herkesin çok fazla şey keşfettiği bir yer. Artık bütün çocuklar her şeyi biliyor. Herkes dünyanın öbür ucundaki arkadaşına ulaşabiliyor. Güzellikleri olduğu kadar, insanların birbirlerini çok kötü eleştirdiği, kötü sözler söylediği bir mecra da oldu aynı zamanda. Biraz empati, biraz sevgi, biraz anlayış, biraz had bilmek, sakin olmak gerekiyor.”

SEVGİ BİZİ KURTARIR

Gökçe Bahadır’a “Aşk dünyayı kurtarabilecek kadar güçlü bir duygu mu, yoksa bir illüzyon mu sence?” sorusu da yöneltildi. Ünlü oyuncu, “Sadece aşk olarak bakmak istemiyorum mevzuya. İçinde tutku, sevgi, hayranlık, bağlılık; bunların hepsini barındırıyorsa o zaman kesinlikle değiştirebilecek bir duygu. Sevgi bizi kurtarır. Hoşgörü, anlayış, mutlu olmak, iyilik, vicdan, merhamet, temiz kalp, erdemli olmak; bunların hepsi bizi kurtarır” dedi.

KALBİMİ KIRAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Ünlü oyuncu, “Bugünkü Gökçe Bahadır olmanı sağlayan ilham perilerin kimler?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Tabii ki ailemin desteği çok büyük ve hayatıma giren, tanıştığım ve hiçbirinin tesadüf olmadığına inandığım tüm insanlar, bugünkü ben olmamı sağlayan tüm hikâyelerim benim ilham perilerim. Kalbimi kıran, bana iyilik yapan herkese teşekkür ederim. Beni bugünkü ben yaptıkları için ve tabii ki kendime de teşekkür ederim, hiç vazgeçmediğim için.”