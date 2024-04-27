Gonca Vuslateri erken doğum yaptı

Ekim ayında hamile olduğunu açıklayan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, erken doğum yaparak kızını kucağına aldı.

Anne, Bizans Oyunları, Yalan Dünya, ve Hedefim Sensin gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den geçen Ekim ayında hamilelik haberi gelmiş, 37 yaşındaki oyuncu bebek beklediğini şöyle duyurmuştu:

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

Eşi devlet memuru olan ve isminin Levent Yaşar olduğu bilinen erkek arkadaşıyla 20 Mart'ta nikah masasına oturan Vuslateri, haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncu açıklamasında, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik." ifadesini kullanmıştı.

Birkaç gün önce ise Cihangir'de kameralara yakalanan ünlü oyuncu, "Artık sona geldik, her an bekliyoruz. Son 3 haftaya girdim ama doktorum hazırlıklı olun dedi. Doğumumu sezaryen ile yapacağım kısmetse" demişti.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Annelik duygusunu ilk kez tadacak olan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz gün sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede erken doğum yaptı.

Normal şartlarda gebelik 40 hafta sürer. Gonca Vuslateri ise hamileliğin 35’inci haftasında çocuğunu kucağına almış ve erken doğum yapmış oldu.

Vuslateri’nin kızına Asya adını verdiği ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.