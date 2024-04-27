  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Gonca Vuslateri erken doğum yaptı

Gonca Vuslateri erken doğum yaptı

Gonca Vuslateri erken doğum yaptı
Güncelleme:

Ekim ayında hamile olduğunu açıklayan güzel oyuncu Gonca Vuslateri, erken doğum yaparak kızını kucağına aldı.

Anne, Bizans Oyunları, Yalan Dünya, ve Hedefim Sensin gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den geçen Ekim ayında hamilelik haberi gelmiş, 37 yaşındaki oyuncu bebek beklediğini şöyle duyurmuştu:

Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

Eşi devlet memuru olan ve isminin Levent Yaşar olduğu bilinen erkek arkadaşıyla 20 Mart'ta nikah masasına oturan Vuslateri, haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü oyuncu açıklamasında, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik." ifadesini kullanmıştı.

Birkaç gün önce ise Cihangir'de kameralara yakalanan ünlü oyuncu, "Artık sona geldik, her an bekliyoruz. Son 3 haftaya girdim ama doktorum hazırlıklı olun dedi. Doğumumu sezaryen ile yapacağım kısmetse" demişti.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Annelik duygusunu ilk kez tadacak olan Gonca Vuslateri, geçtiğimiz gün sabaha karşı hastaneye kaldırıldı. Fenalaşan oyuncu, Bahçelievler’deki özel bir hastanede erken doğum yaptı.

Normal şartlarda gebelik 40 hafta sürer. Gonca Vuslateri ise hamileliğin 35’inci haftasında çocuğunu kucağına almış ve erken doğum yapmış oldu.

Vuslateri’nin kızına Asya adını verdiği ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler Gonca Vuslateri erken doğum asya Asya bebek doğum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Maaş uyanıkları SGK'ya yakalandı: Faiziyle geri alınıyor Maaş uyanıkları SGK'ya yakalandı: Faiziyle geri alınıyor Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Seçimleri kaybeden ''komünist başkan'' Maçoğlu'nun yeni mesleği bu oldu Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı Gezi teknesinde yangın; alevler de dumanlar da gökyüzüne ulaştı Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı Benzin yüklü tanker kaza yaptı, evler boşaltıldı, yollar kapatıldı Gecenin hayaleti Türkiye'de gündüz görüntülendi Gecenin hayaleti Türkiye'de gündüz görüntülendi Özel hastanede yenidoğan vurgunu: Doktorlar gözaltında Özel hastanede yenidoğan vurgunu: Doktorlar gözaltında İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü İstanbul'da küfür cinayeti: Bir kadın sevgilisini öldürdü Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Öğrenciler şikayetçi oldu, öğretmen ''tacizden'' tutuklandı Hem röntgenci, hem hadsiz... O yabancı uyruklu yakalandı Hem röntgenci, hem hadsiz... O yabancı uyruklu yakalandı Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu Kadına vuramadı, sinirini böyle çıkardı: Kaybeden yine kendisi oldu