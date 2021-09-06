Gonca Vuslateri’den tartışma yaratan paylaşım
Oyuncu Gonca Vuslateri attığı bir tweet ile sosyal medyayı ikiye böldü. Televizyon için gelen teknik ekibi kapıdan gönderdiğini duyuran Vuslateri’ye hak verenler kadar eleştirenler de oldu
Gonca Vuslateri son paylaşımıyla gündeme geldi. Vuslateri, televizyon kurulumu için evine gelen teknik ekibi kapıdan döndürdü. Sebebi ise evcil hayvanını başka bir odaya koymasını istemeleriydi.
Ünlü oyuncunun teknik ekibin bu isteğine karşı tepkisi, sosyal medyayı ikiye böldü.
Vuslateri’nin bu hareketine sosyal medyada hak verenler olduğu kadar, tepki gösterenler de oldu. Bu isteğin normal olduğunu söyleyenler kadar söyleme tarzını eleştirenler de vardı.
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