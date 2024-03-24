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Gönül Yazar vasiyetini açıkladı: Evini kızına bırakmayacak

Gönül Yazar vasiyetini açıkladı: Evini kızına bırakmayacak
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''Taş Bebek'' lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanlarken, vasiyetini de açıkladı.

Ünlü sanatçı Gönül Yazar, hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı. 4-5 ay önce rahatsızlık geçirdiğini söyleyen ''Taş Bebek'' lakaplı sanatçı, ''Evimdeyim, iyiyim'' dedi. 

Sanatçı sosyal medyada "Bu olay 4-5 ay önce yaşandı. Evimdeyim, iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Çok iyiyim merak etmeyin lütfen. Arkadaşa anlattım o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar 6 ay sonra gel görelim dedi" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ve söz yazarı Gönül Yazar, 2022'de evinde geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybetmişti. Yazar'ın ameliyatlar sonucu görme yetisini kazandığı öğrenilmişti.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

NTV’nin aktardığına göre, miras konusunda da konuşan Gönül Yazar vasiyetine de değinerek şunları söyledi:

"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak."

Gönül Yazar'ın Türk basınının duayenlerinden Erol Simavi’den olan kızı Yasemin Simavi, Temmuz 2020'de Cem Baykent ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu. 

Etiketler gönül yazar vasiyet yasemin simavi
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