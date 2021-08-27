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Gülben Ergen'e olay olacak ''seks kasedi'' sorusu

Seren Serengil canlı yayında aralarının bozuk olduğu Gülben Ergen'e "Seks kasedini çıkaran adama aynı davayı açtın mı?" diye sordu.

Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'in hedefinde yine Gülben Ergen vardı. Seren Serengil, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in peşini bırakmasını söyledi.

Seren Serengil baş düşmanı Gülben Ergen'in özel hayatına dair uzunca açıklamalar yaparak Ergen'in tüm evliliklerinin eşlerini aldatması yüzünden bittiğini iddia etti.

Serengil hızını alamadı ve "Erhan Çelik gibi, seks kasedini çıkaran İlyas Atak'a da davayı açtın mı?" diye sordu.

 

Etiketler seren serengil gülben ergen seks kasedi dava
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