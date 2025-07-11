İktidarın otomatik zamları devam ediyor: Yeni gün yeni bir zamla başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi ve bir içki grubuna daha zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu. Yüzde 15,71 zammın etkileri de piyasaya yansımaya devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaşımına göre Efe ithal içki grubunun yeni fiyat listesi şöyle: Not: Sigara ve içki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.