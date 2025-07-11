  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İktidarın otomatik zamları devam ediyor: Yeni gün yeni bir zamla başladı

İktidarın otomatik zamları devam ediyor: Yeni gün yeni bir zamla başladı

İktidarın otomatik zamları devam ediyor: Yeni gün yeni bir zamla başladı
Güncelleme:

Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi ve bir içki grubuna daha zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre haziranda enflasyon aylık 1,37 olurken yıllık yüzde 35,05’e geriledi. Altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 oldu. 

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurmuştu.

Yüzde 15,71 zammın etkileri de piyasaya yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaşımına göre Efe ithal içki grubunun yeni fiyat listesi şöyle:

Not: Sigara ve içki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi ve bir içki grubuna daha zam geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt, içki ve tütünde ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini duyurduktan sonra akaryakıt, sigara ve alkol fiyatlarına yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi ve bir içki grubuna daha zam geldi.

text-ad
Etiketler ötv zam ötv zammı alkol içki
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
50 yaşına merdiven dayayan ünlü oyuncunun 21 yaş fotoğrafı olay oldu 50 yaşına merdiven dayayan ünlü oyuncunun 21 yaş fotoğrafı olay oldu Tuba Büyüküstün'ün setlere dönülü olay oldu Tuba Büyüküstün'ün setlere dönülü olay oldu Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin en büyük gölü yok oluyor! Kabusumuz gerçek oldu: Türkiye'nin en büyük gölü yok oluyor! Koç Holding’den 1 milyar TL'yi aşan kripto para borsası yatırımı hamlesi Koç Holding’den 1 milyar TL'yi aşan kripto para borsası yatırımı hamlesi MasterChef jürisi Somer Şef sosyal medyada aşka geldi MasterChef jürisi Somer Şef sosyal medyada aşka geldi Survivor İsmail Balaban ile eşi İlayda Şeker'in kızlarına verdikleri isim dikkat çekti Survivor İsmail Balaban ile eşi İlayda Şeker'in kızlarına verdikleri isim dikkat çekti Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntüler Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntüler Güzel manken Dalaman'da kabusu yaşadı: Tekne sahibi saatlerce teknede alıkoymuş! Güzel manken Dalaman'da kabusu yaşadı: Tekne sahibi saatlerce teknede alıkoymuş! Gıda hilecileri tek tek ifşa edildi... Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesinde! Gıda hilecileri tek tek ifşa edildi... Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesinde! BTK, eSIM sağlayıcılarına erişim engeli getirdi BTK, eSIM sağlayıcılarına erişim engeli getirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın Silivri sırrını ifşa etti: Bunu kimse beklemezdi! Ümit Özdağ, Fatih Altaylı'nın Silivri sırrını ifşa etti: Bunu kimse beklemezdi! Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus gerçek oldu! Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus gerçek oldu! Son ''Erdoğan mı yoksa İmamoğlu mu'' anketi açıklandı! Son ''Erdoğan mı yoksa İmamoğlu mu'' anketi açıklandı! Özel'den Erdoğan'a bir seçim resti daha: ''Seni yüzde 29 ile orada oturtmam'' Özel'den Erdoğan'a bir seçim resti daha: ''Seni yüzde 29 ile orada oturtmam'' Merakla beklenen 2025 yılı LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen 2025 yılı LGS sonuçları açıklandı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da Oktay Kaynarca'yı da güldüren soru Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıyı da Oktay Kaynarca'yı da güldüren soru PKK'lı bölücü teröristler silah yaktı, sürecin mimarı Bahçeli'den ilk açıklama geldi PKK'lı bölücü teröristler silah yaktı, sürecin mimarı Bahçeli'den ilk açıklama geldi ''Sıradışı sanatsal çalışması'' olay olan güzel oyuncu yaz tatilinde mankenlere gözdağı verdi ''Sıradışı sanatsal çalışması'' olay olan güzel oyuncu yaz tatilinde mankenlere gözdağı verdi