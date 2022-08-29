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Gülşen'den haber var! Ağabeyi açıkladı

Gülşen'den haber var! Ağabeyi açıkladı

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'i, ağabeyi Özden Bayraktar ziyaret etti. Bayraktar, 'Gülşen’in durumuyla ilgili soruya ''Bomba gibi'' karşılığını verdi. Bayraktar, Gülşen'in tek kişilik koğuşta kaldığını da bildirdi.

Gülşen’in tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sabah saatlerinde gelen ağabeyi Özden Bayraktar, ellerinde tatlı paketleriyle girdiği cezaevinde yaklaşık bir saat kaldı. DHA muhabirinin sorusuna cevap veren ağabeyi, kardeşinin çok iyi durumda olduğunu ifade etti. Bayraktar, kardeşiyle ilgili "Bomba gibi" yorumu yaparken, kaldığı koğuşla ilgili soruya eliyle işaret ederek "Tek kişilik" dedi. 

Edinilen bilgiye göre Bayraktar'ın savcıdan görüşme izni alamadığı için Gülşen'le bir araya gelemediği öğrenildi. Daha sonra izin almak için Bakırköy Adliyesine giden Özden Bayraktar, Ozan Çolakoğlu ile tekrar cezaevine geldi. 

DHA

Etiketler gülşen cezaevi
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